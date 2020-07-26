Ученые из Германии и Румынии провели изотопный анализ костей пещерных медведей, собранных в трех румынских пещерах. Оказалось, что вымершие родственники современных бурых и белых медведи придерживались строгой вегетарианской диеты. Об этом пишет «Вокруг света» со ссылкой на Scientific Reports.

Пещерные медведи обитали на территории Европы, Средиземноморья и Азии 300 000–25 000 лет назад. В длину они достигали 2,7–3,5 метра, в холке — до 1,7 метра. Масса взрослых особей превышала 225 килограммов, иногда достигая 500 килограммов. «Удивительно, что эти животные, несмотря на их размеры и тот факт, что они жили в холодной и сухой среде, питались исключительно растениями», — отметил старший автор исследования профессор Эрве Бошран (Hervé Bocherens) из Тюбингенского университета (Германия).

Долгое время ученые спорили о пищевых привычках пещерных медведей. Однако теперь, похоже, в этом вопросе поставлена точка. Для исследования специалисты использовали скелетные останки шести взрослых особей возрастом от 20 000 до 49 000 лет из трех румынских пещер: Măgura, Cioclovina и Răsuflătoarei.

Хорошо сохранившиеся образцы костей пещерных медведей позволили изучить пищевое поведение особей из этого региона. Специалисты проанализировали значения изотопов азота в аминокислотах коллагена из образцов пещерного медведя и сравнили полученные значения с костями типичных плотоядных и травоядных животных (льва и лошади). Оказалось, что румынские пещерные медведи, как и их сородичи из других стран, питались исключительно растительной пищей.

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