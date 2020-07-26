Испанский диетолог Айтор Санчес назвал самый простой и доступный продукт, при включении в рацион которого можно быстро сбросить вес. По мнению Санчеса, это яйца, пишет «Корреспондент» со ссылкой на La Vanguardia.

Специалист подчеркнул, что у яиц хоть и отсутствуют жиросжигающие свойства, но большое количество белка помогает надолго насытиться.

При этом, добавил Санчес, еще и уменьшается общее потребление калорий.

Чтобы дать организму необходимые питательные вещества, диетолог рекомендует употреблять яйца по утрам.

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