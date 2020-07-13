Президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на руководство Армении ответственность за провокацию на границе с Арменией.

«Вчера днем армянские военные устроили обстрел азербайджанских позиций на границе. Эта очередная провокация армянской стороны. Это был неожиданный удар по нашим позициям, который привел к гибели наших военнослужащих. Но мы предотвратили эту атаку и дали адекватный ответ, отомстили за погибших солдат. Сегодня напряженная ситуация на границе сохранялась», — заявил Ильхам Алиев в понедельник на заседании Совбеза Азербайджана.

Президент отметил, что вся ответственность за эту провокацию несет военно-политическое руководство Армении. «Такие инциденты происходят, в том числе, и из-за двуличия армянских властей. Азербайджан обеспечит защиту своей территориальной целостности, вчера ни один сантиметр нашей территории мы не отдали врагу. Эти действия армянских властей не поддаются логике, и они представляют угрозу для самой Армении», — сказал президент.

Глава государства добавил, что международным организациям предоставлена вся информация об инциденте на границе.

При этом Ильхам Алиев заверил, что как только появится возможность, Азербайджан пригласит иностранных военных для того, чтобы они на месте смогли убедиться кто начал провокацию.

«Азербайджан не отступит ни на шаг от своей принципиальной позиции. Как вы знаете, внутренняя ситуация в Армении достигла кризисной отметки, внутренние распри приняли широкий характер, в тоже время успехи Азербайджана на международной арене их очень беспокоят и вызывают чувство зависти», — продолжил глава государства.

Он отметил, что большой удар по позициям Армении в конфликте нанесли успешная деятельность Азербайджана в рамках международных организаций, последние заявления ведущих международных организаций относительно армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, принятые решения, поддержка территориальной целостности Азербайджана.

«Весь мир признает Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. В то же время, проведенные недавно «выборы» в самопровозглашенной «республике Нагорный Карабах» не только никем не признаны, но и были осуждены ведущими международными организациями и странами, которые занимаются этим вопросом. Таким образом, вновь была оказана продержка в признании территориальной целостности страны и то, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана», — сказал Алиев.

«Поэтому нынешняя внутренняя кризисная ситуация в Армении вынудила их пойти на такой отвратительный шаг. С другой стороны, ни для кого не секрет, что Армения уже давно пытается сформировать мнение, как будто бы Азербайджан нападает на территорию Армении. Это все ложь. Все атаки делает Армения и доказательством этому являются множество документов, видео и фото фактов», — отметил президент.

«Азербайджан, в свою очередь, дает адекватный ответ. Если Армения со своей территории подвергает огню азербайджанские позиции, азербайджанские села, естественно мы будет адекватно на это реагировать и реагируем. Поэтому Армения использует все возможности, фабрикует ложную информацию и делает все возможное, чтобы привлечь особое внимание к государственной границе. Вчерашняя военная провокация — еще одно проявление этой грязной политики», — сказал Алиев.

Minval.az