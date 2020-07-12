Врачи развеяли распространяемые в соцсетях мифы о том, что ношение масок вредно для здоровья. Люди опасаются, что, препятствуя свободному доступу кислорода, повязка может повлиять на работу мозга, а также стать не преградой для коронавируса, а, наоборот, сборником возбудителя.

Профессор медицины в университете Восточной Англии Пол Хантер считает, что некоторые проблемы с масками имеют научное обоснование, но в основном они связаны с исследованиями определенного типа масок, известного как респиратор N 95. Так, люди видели новости о том, что у носивших такой респиратор медсестёр повышался уровень СО2, возникали головные болях и ощущениях одышки. Но специалисты объясняют, что, во-первых, медработники вынуждены находится в течение 12-часовых смен в таких респираторах и не могут его снять даже на несколько секунд, в отличие от рядовых пользователей. Тем более, что для обычных граждан ношение средства защиты такого типа является в целом излишним. Людям достаточно надевать простые марлевые или тканевые маски, передает Daily Mail.

Еще одно утверждение, распространяемое в социальных сетях, заключается в том, что ношение маски повышает вероятность инфицирования COVID-19, поскольку материал «улавливает» заражённые капельки. Эпидемиолог профессор Кит Нил из Ноттингемского университета называет это утверждение глупостью. Он объясняет, что повязки нужны в первую очередь больным людям, чтобы не распространять инфекцию на окружающих.

Маска для того, чтобы вы не распространяли болезнь — вы не можете заразить себя, если вы уже заражены, — приводит издание его слова.

Чтобы маска не стала сборником коронавируса, её необходимо своевременно менять. Кроме того, нет никаких оснований для курсирующих в Сети утверждений о том, что маски подавляют иммунную систему, повышая вероятность инфицирования.

Маски могут препятствовать проникновению возбудителя в ваш рот или нос, поэтому иммунная система и не срабатывает, но это не значит, что она подавляется, — говорит профессор Нил.

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