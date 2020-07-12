Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле.

Юрист отметил, что не считает нужным «светиться» и использовать ситуацию в своих личных целях, поскольку имеет достаточное количество дел и клиентов.

«Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», — написал он в Instagram.

Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.

Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.

Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Пашаев отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал «сенсацию на суде» и намекал, что Ефремов был в машине не один.

Minval.az