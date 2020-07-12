Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, рассказал, как относится к обвинениям в пиаре на резонансном деле.
Юрист отметил, что не считает нужным «светиться» и использовать ситуацию в своих личных целях, поскольку имеет достаточное количество дел и клиентов.
«Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение», — написал он в Instagram.
Михаил Ефремов вечером 8 июня на своем автомобиле пересек двойную сплошную в центре Москвы, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. За его рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Экспертиза показала, что артист находился в состоянии алкогольного опьянения, а в крови были найдены следы наркотиков.
Ефремова поместили под домашний арест. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале июля стало известно о завершении предварительного расследования дела. Пашаев отметил, что актер не считает себя виновником аварии, Кроме того, он пообещал «сенсацию на суде» и намекал, что Ефремов был в машине не один.
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«Раньше все нормальными вирусологами были, а теперь в юристы подались»⠀ ⠀ Грустная шутка. Объясню почему. Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – ХОРОШО.⠀ Но мне становится всё сложнее, т.к. общество формирует своё мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела. ⠀ ⠀ Поэтому ещё раз обозначу свою позицию, ответив на вопросы, которые мне постоянно задают журналисты и граждане. ⠀ Прессе хочу напомнить, что их работа заключается в достоверной передаче информации без личного мнения и склонения зрителей в ту или иную сторону.⠀ ⠀ Господа!⠀ ⠀ 1. Напоминаю, что у нас правовое государство и все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд. Мы готовы к любому решению, т.к. оно будет основано на приведенных доказательствах.⠀ 2. Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом.⠀ 3. Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу. Так не должно быть ни в одном правовом государстве.⠀ 4. Что бы не говорили журналисты и не озвучивались всякого рода домыслы, никакого контроля государством данного дела нет, также как и влиятельных друзей у моего подзащитного. Это просто возмутительно и никак не должно быть.⠀ 5. Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов.⠀ 6. Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение.⠀ 6. Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду.⠀ 8. Давайте дождёмся решения суда и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны.⠀ 9. Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость. ⠀