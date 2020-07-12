Группа российских специалистов из Первого московского государственного университета имени Сеченова и врачей-добровольцев отправилась в Азербайджан для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Российские врачи проведут консультации для медицинских работников Азербайджанской Республики, помогут в организации работы по оказанию медицинской помощи в особо проблемных регионах, поделятся российским опытом и подходами к лечению коронавирусной инфекции на амбулаторном и госпитальном этапах для стабилизации эпидемиологической ситуации в республике», – приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Помогать бороться с пандемией и оказывать помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией отправляются специалисты Первого московского государственного университета имени Сеченова. В частности, в состав бригады медиков вошли пять специалистов, среди которых пульмонологи, ревматолог и эпидемиолог. Возглавляет группу заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Совместно с медиками Сеченовского университета в Азербайджан отправятся 17 врачей, проживающих и работающих в России, в том числе в медицинских учреждениях Москвы, Одинцова, Норильска», – добавили в пресс-службе.

Minval.az