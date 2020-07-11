Почти у 90 процентов переболевших коронавирусом наблюдается ряд симптомов, сопутствующих заболеванию, даже спустя два месяца после выздоровления. Об этом сообщает газета Daily Mail со ссылкой на данное исследование итальянских ученых.

Известно, что они наблюдали за группой из 143 людей, которые побороли болезнь. Только у 12,6 процента из них не было симптомов заболевания спустя 60 дней после того, как они впервые почувствовали себя плохо. Остальные испытуемые жаловались на симптомы, характерные для инфекции: усталость, одышка и боль в суставах. Почти половина переболевших рассказали об ухудшении качества жизни по сравнению с тем, которое у них было до вируса.

По словам экспертов, результаты исследования «крайне тревожные». Однако доктор Бхарат Панкхания (Bharat Pankhania), старший клинический лектор в Университете Эксетера, заявил, что они неубедительны из-за небольшого охвата исследуемых. Тем не менее он согласился с авторами работы, считающими, что синдром болезни Covid-19 может существовать, и что ученые должны его устранить.

Minval.az