Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев призвал дочь артиста Анну Марию не лезть в дело о ДТП. Так юрист отреагировал на обвинения в некомпетентности в свой адрес.

Пашаев утверждает, что девушка работает на публику и пытается выставить себя хорошей. «Она кто в уголовном деле? (…) Я ей советую, чтоб занималась своим делом», — заявил адвокат.

Он также прокомментировал требования потерпевшей стороны возместить им моральный ущерб, отметив, что идет борьба «собак, кошек, соседей» за возможность получить деньги от артиста, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Всю деревню хотят, чтоб признали потерпевшими, чтоб деньги вышибать с Ефремова. Если это нормальная семья, то между собой договорились бы, одного человека признали бы потерпевшим и сколько получили, поделили бы между собой. А они каждый бьется со своим адвокатом, чтоб его признали потерпевшим», — считает Пашаев.

Minval.az