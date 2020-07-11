Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал на законодательном уровне запретить в России суррогатное материнство. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия-24».

По его мнению, суррогатное материнство является уродливым явлением.

«Дети становятся предметом торговли и, с точки зрения церкви, вся практика суррогатного материнства глубоко безнравственна», — считает Иларион.

Таким образом митрополит отреагировал на новость о том, что в одной из квартир в Москве были найдены пять младенцев, которые были рождены суррогатными матерями. По словам священника, подобные истории будут повторяться и в дальнейшем, если суррогатное материнство не будет официально запрещено.

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