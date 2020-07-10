Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал об отношении главы государства к гомофобии и гомофобным высказываниям в его присутствии.

По словам Пескова, Путин отвергает предположения, что со стороны государства имеются какие-то репрессивные настроения в этой области. Но при этом президент не забывает о национальных устоях.

«В некоторых национальных республиках исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться», — цитирует пресс-секретаря издание «Газета.Ru».

В целом, как уточнил Песков, Путин нетерпимо относится к перегибам.

В прошлом году Путин развеял миф о том, что в стране плохо относятся к геям и другим сексуальным меньшинствам.

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