Коронавирус подтвердился у 28 грузинских военнослужащих, участвующих в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

«В результате тестирования коронавирус выявлен у 28 военнослужащих оборонных сил Грузии из контингента, находящегося в Афганистане по ротации в операции НАТО «Решительная поддержка». Они были доставлены в Грузию несколькими неделями ранее до установленных ротацией сроков при помощи специального рейса военным воздушным самолетом Германии», — сообщает пресс-служба Министерство обороны Грузии.

Отмечается, что состояние здоровья военных удовлетворительное, источник инфицирования связан с местным персоналом в Афганистане. До возвращения в Грузию военные были перемещены в специальные изолированные пространства, следовательно, риск заражения остальных военнослужащих минимален, добавляют в военном ведомстве. Прибывшие военнослужащие пройдут лечение в военном госпитале Гори.

Minval.az