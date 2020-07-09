Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что украинцы «просто должны смириться» с аннексией Крыма. Также он предложил им «заняться урегулированием внутреннего кризиса» на юго-востоке страны.

«Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, наши отношения, естественно, изменились. Изменились они и в силу понятных причин после проведения «референдума» в Крыму и «воссоединения» Крыма с Россией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет, просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса на юго-востоке своей страны», – цитирует Медведева «Комсомольская правда».

Киев пока не отреагировал на заявление Медведева.

Minval.az