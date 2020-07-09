В Кремле не видят связи между убийством в Австрии выходца из Чечни Мамихана Умарова и главой республики Рамзаном Кадыровым.

«А при чем здесь Рамзан Кадыров?, — сказал в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Ну послушайте, это же к здравой логике не имеет никакого отношения. Убитый гражданин в Австрии и Рамзан Кадыров. Если он критиковал Рамзана Кадырова и если он чеченец, то значит сразу нужно говорить о Кадырове?! Согласитесь, нелогично».

Ранее сам глава Чечни высказался в своем телеграм-канале об убийстве Умарова, обвинив в нем иностранные спецслужбы.

«Ну вот его наверное так же спросили, он так же отрицает. И наверняка не может понять, в чем дело», — добавил Песков, комментируя слова Кадырова.

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