Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что «наведет порядок» со свободой слова в республике.

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заявил Лукашенко, выступая перед аудиторией из 250 представителей госСМИ в Минске.

Лукашенко считает, что в медийном пространстве Беларуси присутствует «вседозволенность» и есть факты оскорбления медийных персон в соцсетях. «Наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений», — цитирует Лукашенко госагентство БелТА..

Обращаясь к аудитории, президент отметил: «Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще…Каждый из вас получил порцию, тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство».

При этом он убежден, что «для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ». «В Беларуси их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ», — сказал Лукашенко.

Глава государства также пояснил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию. «Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, прежде всего, которые волнуют вас», — сказал президент.

Он также прокомментировал серию своих встреч с так называемыми активами. «В отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами. Якобы что-то чрезвычайное происходит и поэтому Президенту приходится реагировать как пожарному. Так вот — нет никакой чрезвычайщины», — заверил Лукашенко.

Очередные президентские выборы состоятся в Беларуси через месяц, 9 августа. Лукашенко остается президентом Беларуси с 1994 года.

Minval.az