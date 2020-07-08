Для содействия экономической деятельности в Грузии деловые визиты из всех стран будут осуществляться беспрепятственно, по соглашению с соответствующим отраслевым ведомством, заявил сегодня пресс-спикер правительства Ираклий Чиковани.

Грузия постепенно открывает свои границы для международных путешественников и уже известно, что первыми в страну впустят бизнесменов.

После пересечения границы иностранные бизнесмены должны будут либо оплатить пребывание в 14-дневном карантине, либо каждые 72 часа проходить ПЦР-тест на коронавирус, также за свой счет.

В правительстве считают, что это поможет гостиничной сфере, которая сейчас находится в упадке. Отмечается, что цены за карантин и тесты на COVID-19 будут приемлемыми.

Платный карантин и платные тесты не касаются граждан Германии, Франции, Эстонии, Латвии и Литвы, с которыми Грузия открывает границы безо всяких условий.

Бланки электронные анкеты, которые заранее должны заполнить как граждане этих пяти стран ЕС, так и все лица, желающие приехать в Грузию с деловым визитом, будут доступны на правительственном сайте www.StopCoV.ge

В свою очередь, граждане Грузии, после визита в страны ЕС с любой целью, после возвращения на родину пройдут обязательный двухнедельный карантин.

Minval.az