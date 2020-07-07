Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе международную организованную группировку, терроризирующую граждан и предпринимателей региона.

Задержание злоумышленников было поручено сотрудникам Центра спецопераций «А». Среди белого дня злоумышленники планировали похитить местного предпринимателя. Сотрудники СБУ знали о подготовке банды к этому преступлению.

Всего в группу вошли более 10 жителей города. Сначала спровоцировали конфликтные ситуации, а потом потребовали от пострадавших крупные денежные средства для решения «. Если потерпевшие отказывались платить, им угрожали физической казнью.

Деятельность группы контролировал «вор в законе» «Лоту Гули» (Надир Салифов).

В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные и оперативные меры.





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