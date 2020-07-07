Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание своего советника Ивана Сафронова, проходящего подозреваемым по делу о госизмене.

По его словам, Сафронов не имел доступа к закрытой информации. Рогозин подчеркнул, что знал Сафронова как журналиста, который глубоко разбирается в материале для публикации в «Коммерсанте».

Глава «Роскосмоса» также заметил, что не сомневается в высоком профессионализме журналиста и его личной порядочности.

Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. В ФСБ сообщили, что журналист подозревается в передаче секретных сведений представителю одной из спецслужб НАТО. Материалы по делу о госизмене засекретили.

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