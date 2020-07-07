Таяние мерзлоты из-за потепления климата может привести к выходу на поверхность частей древних экосистем, в том числе вирусов, сообщил РИА Новости старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

«Более 10% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Это породы, отложения, которые были заморожены миллионы лет назад. Соответственно, мы можем получить то, что было когда-то частью экосистемы. Была огромная мамонтовая экосистема с животными – мамонтами, овцебыками, шерстистыми носорогами, там были свои болезни. Это все было заморожено, а сейчас тает», — рассказал ученый.

Давыдов отметил, что исследователи находят новые вирусы, которые, «к счастью, на человека не обращают внимания».

Он отметил, что численность юкагиров – народа северо-восточной Сибири – в свое время сократилась из-за черной оспы, которая сопровождалась высокой смертностью. «Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, как сообщил ученый, в останках мамонтов находили сибирскую язву.

В свою очередь, заместитель директора по науке института мерзлотоведения им. П.И. Мельникова СО РАН, ведущий научный сотрудник международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии — BEST института естественных наук СВФУ Александр Федоров сообщил, что изменение климата в Якутии увеличивает риск высвобождения сибирской язвы из могильников и древних бактерий.

«Эта проблема (риск оттаивания скотомогильников со спорами сибирской язвы — ред.) была и до потепления климата. Русловые процессы в наших реках иногда вскрывали такие могильники. А с потеплением климата этот риск увеличивается намного больше», — предупредил он.

Кроме того, по мнению ученого, таяние вечной мерзлоты могут вызвать и другие проблемы. «Многие бактерии высвобождаются с деградацией мерзлоты. Профессор Московского университета Анатолий Брушков много лет публикует в российской и якутской прессе о древних бактериях из якутской мерзлоты», — рассказал Федоров.

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