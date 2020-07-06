Российские ученые назвали высокое содержание фактора фон Виллебранда в крови главной причиной развития тяжелых осложнений и смерти у пациентов с COVID-19. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на MedicalXpress.

Согласно выводам специалистов, размножение вируса SARS-CoV-2 приводит к повреждениям на стенках сосудов, в результате чего высвобождается фактор фон Виллебранда и усиливается риск тромбозов и, соответственно, инсультов и других нарушений в работе кровеносной системы. Именно из-за излишнего свертывания крови происходит значительная доля смертей пациентов с COVID-19.

Связь тяжелой формы заболевания с повышенным содержанием факторов может объяснять, почему одни инфицированные коронавирусом чувствую себя нормально, а другим необходима искусственная вентиляция легких. Уровень этого белка и его активность может значительно варьироваться у разных людей. Например, он присутствует в больших количествах у мужчин, чем у женщин, а также его уровень повышается с возрастом.

Появляется все больше данных, что SARS-CoV-2 способен поражать клетки, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, подобно тому, как он инфицирует клетки легких. При этом развивается локальное воспаление сосудов и капилляров. Острый респираторный дистресс-синдром также может быть связан с факторами фон Виллебранда.

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