Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил запросить у России копию полных материалов дела об убийстве Бориса Немцова, сообщается на сайте суда.

Заявителем является дочь политика — Жанна Немцова. Она подала жалобу согласно статье 2 Европейской конвенции по правам человека (Право на жизнь) и статье 13 (Право на эффективное средство правовой защиты) и просит проверить, было ли эффективным расследование убийства её отца.

В ответ на это суд поставил вопрос сторонам, было ли расследование местных властей убийства Немцова достаточным и выполнили ли власти свои обязательства, как того требует вторая статья конвенции. Также суд спрашивает, имеет ли заявитель в своем распоряжении эффективные внутренние средства правовой защиты, как того требует 13 статья конвенции. Третьим пунктом стоит запрос у России копии полного текста дела об убийстве Немцова.

В феврале этого года адвокат дочери убитого Вадим Прохоров сообщил РИА Новости, что расследование дела в отношении организаторов и заказчиков убийства Немцова продлено до мая. Он добавил, что жалоба Немцовой еще насколько лет назад была подана в ЕСПЧ.

Немцов был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. Суд приговорил пятерых участников убийства к заключению на сроки от 11 до 20 лет. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии, Анзору Губашеву — 19, его брату Шадиду — 16, Темирлану Эскерханову — 14, Хамзату Бахаеву — 11.

В розыске находится Руслан Мухудинов, которого следствие называет организатором. Расследование в отношении других соучастников и заказчиков продолжается, следственной группой руководит генерал Николай Тутевич.

Minval.az