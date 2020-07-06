Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жаловался на нелегкое течение коронавируса. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Насколько я знаю, насколько мне удалось с ним пообщаться, он болел нелегко. Таня (Татьяна Навка, жена Пескова — прим. редакции) болела легче, а Песков болел нелегко», — уточнил он.

По словам Венедиктова, представитель Кремля говорил ему, что из-за коронавируса стало трудно спать на животе. «Мы знаем, что когда вирус уже в форме средней тяжести, то человек должен спать на животе, [чтобы облегчить дыхание]… Этим он дал мне понять, что это было не просто так», — пояснил главред «Эха Москвы».

20 июня сообщалось, что Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, выработал антитела к коронавирусу. Пресс-секретарь президента также признался, что чувствует себя гораздо более защищенным, соблюдая масочно-перчаточный режим в общественных местах.

О заражении представителя Кремля стало известно 12 мая. Тогда же диагноз подтвердился у его жены, фигуристки Татьяны Навки, пишет Лента.ру.

Minval.az