Бывшие лидеры Советского Союза Владимир Ленин и Иосиф Сталин выступали за создание единого и неделимого государства, однако многие страны настаивали на праве добровольного выхода из состава СССР, заявил глава Коммунистической партии России Геннадий Зюганов. Об этом сообщает РИА Новости.

Читайте также: Путин рассказал о «мине замедленного действия» в Конституции СССР

По словам Зюганова, страны, получившие независимость, соглашались войти в состав Советского Союза лишь при наличии у них права на добровольный выход из него.

Minval.az