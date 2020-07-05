Президент Украины Владимир Зеленский верит, что Украина вернет все свои оккупированные территории.

Об этом он заявил во время торжеств в Одессе по случаю Дня Военно-Морских сил, сообщает Офис президента Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что в ноябре 2018 года России напала на украинские катера и моряков в Керченском проливе, и поблагодарил моряков за отвагу.

«Скоро почти год как наши ребята дома, они продолжают службу и защиту Украины, они живут, женятся и, я надеюсь, еще не раз будут радоваться рождению в своих семьях детей», — добавил Зеленский.

Зеленский выразил убеждение, что Украина вернет оккупированные территории.

«Все это дает мощный заряд силы и веры в то, что все у нас обязательно удастся. Мы вернем всех наших людей, мы вернем все наши территории, веру в правду и справедливость», — сказал президент.

Minval.az