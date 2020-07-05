В Беларуси началась регистрация кандидатов в президенты. Как пишет «Интерфакс», она продлится до 14 июля включительно.

Успешно прошедшие регистрацию получат право участвовать в следующем этапе избирательной кампании — предвыборной агитации.

Документы для регистрации в Центризбирком подали семь человек. Это Виктор Бабарико, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Валерий Цепкало, Сергей Черечень.

Главным соперником Лукашенко считают Виктора Бабарико. Он с 19 июня находится в СИЗО КГБ. Ранее Генпрокуратура Беларуси сообщила, что считает законным его задержание. Бабарико подозревают в создании и руководстве организованной преступной группой с целью вывода сотен миллионов долларов за рубеж. Власти страны считают, что деятельность группы контролировалась «кукловодами из «Газпрома»».

Из-за задержания Бабарико по всей Беларуси начались протестные акции, люди выходили на улицы и собирались в живые цепи.

Minval.az