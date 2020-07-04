Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предоставил правительству трудовой отпуск на месяц. Об этом президент сообщил на расширенном заседании правительства по итогам работы за первое полугодие 2020 года.

«Всем руководителям, кроме хякимов велаятов (глав областей), будет предоставлен отпуск с 7 июля по 6 августа», — приводит Государственное информационное агентство Туркменистана слова Бердымухамедова.

Президент подчеркнул, что члены правительства смогут провести свой отдых в здравницах страны, пишет RТ.

Minval.az