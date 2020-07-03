В Казахстане приостановили применение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М» российского производителя.

Соответствующий приказ председателя комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава Тимура Султангазиева размещен в пятницу на странице ведомства в фейсбуке.

«Приостановить применение медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких «Авента-М», производства АО «Уральский приборостроительный завод», Россия, произведенного после 1 апреля 2020 года, регистрационный номер: РК-МТ-7№014826″, — говорится в приказе от 12 июня.

Основанием для приостановления применения аппаратов является письмо от Национального центра экспертизы и лекарственных средств и медицинских изделий.

Росздравнадзор с 12 мая приостановил обращение аппаратов модели «Авента-М», произведенных с 1 апреля, отмечает «Интерфакс». Они использовались для оказания медицинской помощи пациентам в городской клинической больнице им. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где 9 и 12 мая произошли пожары, в результате которых погибли шесть человек.

Аппараты модели «Авента-М» выпускаются Уральским приборостроительным заводом, входящим в концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ, входит в Ростех). Выпуск аппаратов серии «Авента» начался в 2012 году. Как отмечают в концерне, всего, за 30 лет завод поставил в больницы России и СНГ более 20 тыс. единиц оборудования.

Minval.az