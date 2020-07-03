Военный комитет Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) скорректировал планы совместной деятельности на 2020 год из-за пандемии коронавируса, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«С учетом складывающейся санитарно-эпидемической обстановки уточнен порядок реализации Плана совместной подготовки органов управления формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2020 год», — сообщил Герасимов (цитата по «Интерфаксу»).

Генштабы стран организации также проанализировали военно-политическую обстановку в регионе, а также подтвердили «общее понимание характера вызовов и угроз в регионе и необходимость скоординированных действий по их нейтрализации».

Кроме этого на заседании обсудили проект Плана развития военного сотрудничества государств — членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

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