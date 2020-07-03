Россия нуждается в притоке мигрантов для своего экономического развития, необходимо избавляться от вредных препон, препятствующих этому процессу, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия нуждается в притоке новых граждан (….), в привлечении людей из-за границы. (…) Что касается экономики, то совершенно очевидно, что с развитием экономики — нам уже не хватает, — а скоро это будет очень заметно: не будет хватать рабочих рук. Это становится реальным объективным ограничителем экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем», — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Он подчеркнул, что это является государственной политикой: Россия заинтересована в притоке мигрантов.

«Но она заинтересована в притоке тех, кто нужен стране», — цитирует «Интерфакс» президента.

Это могут быть, в том числе, молодые и здоровые люди, которые готовы получить образование или уже имеют квалификацию и профессию, добавил он.

«В некоторых странах такая работа поставлена на высокий не только государственный, я бы сказал — на научный уровень. И нам нужно это сделать», — подчеркнул глава государства.

При этом приток мигрантов не должен нарушать права россиян, отметил президент.

Одновременно Путин подчеркнул необходимость избавляться от искусственных ограничений в этой сфере, назвав их «вредными».

«Что касается конкретных вещей, вот этих поборов, уплат и так далее – это то, что мы можем сделать достаточно быстро. (…) Коллеги из администрации и из правительства меня слышат, мы над этим еще поработаем в самое ближайшее время», — сказал Путин.

Minval.az