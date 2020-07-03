Федеральная антимопольная служба (ФАС) России возбудила дело против компании «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» за разницу в качестве капсул для стирки Ariel, которые реализуются в России и в Европейском союзе.

Об этом сообщил замглавы ведомства Андрей Кашеваров.

«ФАС России возбудила дело в отношении ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания» по признакам нарушения закона «О защите конкуренции». Выданное ранее службой предупреждение о прекращении таких действий компания не выполнила», — сообщил Андрей Кашеваров.

Как сообщалось ранее, в начале декабря антимонопольная служба по результатам совместных с Роспотребнадзором исследований установила, что стиральные порошки Ariel и Persil, а также шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров, которые продаются в странах ЕС. ФАС выдало производителям этих товаров предупреждения, и после неоднократно продлевала сроки их исполнения.

«Срок исполнения предупреждений ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» 9 июля 2020 года, ООО «Хенкель Рус» — 31 июля 2020 года», — цитирует замглавы ФАС «Российская газета».

Он также напомнил, что на территорию РФ импортируются стиральные капсулы бренда Ariel, отличающийся по качественным показателям и условиям использования от продукции, реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки.

Minval.az