Исследования проводят в Казахстане, чтобы найти причину резкого роста заболеваемости пневмонией на фоне ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач республики Айжан Есмагамбетова.

«С учетом роста пневмоний сегодня у нас проводятся исследования, то есть для того, чтобы выяснить причину роста и, самое главное, какими возбудителями вызваны эти пневмонии. Эти исследования проводятся также на базе референс-лаборатории Национального центра общественного здравоохранения. Результаты этих исследований нам позволят определить природу пневмоний, рост которых мы на сегодня видим в Казахстане», — сказала Есмагамбетова на брифинге.

По ее словам, смертность от пневмонии, если сравнивать по итогам шести месяцев 2019 и 2020 годов, сильно не изменилась. «Если за шесть месяцев 2019 года было 1780 случаев, то за шесть месяцев 2020 года – 1772 случая. При этом, мы, конечно, отмечаем в июне текущего года рост смертности от пневмоний — это 628 человек. Что касается заболеваемости, то заболеваемость пневмониями за полгода 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года выросла на 55% и в июне отмечается рост в четыре раза», — сказала Есмагамбетова.

В Казахстане подтверждены более 44 тысяч случаев коронавируса, более 14,7 тысячи пациентов выздоровели, зарегистрированы 188 летальных случаев.

Minval.az