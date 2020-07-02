Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила публикацию газетой The New York Times материала о якобы сотрудничестве российской стороны с талибами*.

«Пересмотрите фильм «Хвост виляет собакой», посмотрите, как обеспечиваются политические кампании, избирательные кампании в США как раз за счёт сценаристов, голливудских режиссёров… Так происходит много лет», — цитирует ее RT.

По словам Захаровой, данная ситуация со статьёй — это часть политической борьбы в Соединённых Штатах.

«Времени до выборов осталось по их меркам не так много, нужно давить на газ, давить на все кнопки, что они и делают. Есть факт фальшивки, очередного вброса, который был осуществлён, возможно, американскими спецслужбами. Возможно, американскими политиками», — добавила дипломат.

Представитель МИД напомнила, что материал был опровергнут российской стороной сразу.

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