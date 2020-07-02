Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии выборов призвал сограждан выбирать будущего главу государства хладнокровно и без жалости. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам торжественного заседания, посвящённого Дню независимости.

— Жалость нам не союзник. Вы должны, как в народе говорят, взять голову в руки, подумать и решить вопрос. Лукашенко приходит и уходит, будут другие, он не вечен, — приводит его слова интернет-портал TUT.by.

Белорусский лидер подчеркнул, что жизнь «должна продолжаться». По его словам, сейчас важно рассуждать безэмоционально, так как враги могут «играть на эмоциях» с помощью «новых технологий», к которым Лукашенко причислил Интернет.

— Мы должны показать, что мы, белорусы, хорошо разбираемся во всяких хитросплетениях интернетовских. Мы должны достойно пройти этот период, — сказал президент.

Он отметил, что граждане должны решить, какой они хотят видеть страну в будущем.

Minval.az