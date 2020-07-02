Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 июля заявил, что система здравоохранения страны выстояла и в стране уже, можно сказать, «победили» коронавирус. Беларусь, по его словам, продемонстрировала «политическое здравомыслие и народную мудрость».

«Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать –​ мы победили. И после окончательной победы над СОVID-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту», – цитирует белорусского президента государственное агентство БелТА.

О выходе на плато по заболеваемости коронавирусом в Министерстве здравоохранения страны объявили еще в середине мая. При этом Беларусь – одна из нескольких стран Европы, где не объявляли карантин и не останавливали работу предприятий. ​Власти также не отменяли массовые мероприятия и даже провели парад Победы 9 мая. Глава страны Александр Лукашенко не раз заявлял об «истерии» вокруг новой коронавирусной инфекции, а также пренебрег рекомендациями ВОЗ. Недавно он вместе с сыном Николаем принял участие в параде в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне вместе с другими главами государств.

По официальным данным на 2 июля, в Беларуси с начала эпидемии заболели 62424 человека, умерли 398 пациентов. Однако эксперты не раз выражали сомнения в достоверности этих цифр и предполагали, что смертность от COVID-19 гораздо выше.

Minval.az