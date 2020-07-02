Президент России Владимир Путин напомнил, что неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Основной закон страны.

«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», — цитирует «Газета.ру» Путина.

Он также призвал не забывать о том, что после развала СССР прошло по историческим меркам совсем немного времени и современная Россия сейчас находится только в стадии формирования, что касается всех аспектов жизни россиян.

«Мы во многом еще уязвимы. У нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны. И поэтому еще раз — спасибо всем, кто поддержал поправки», — заключил президент.

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