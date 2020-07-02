«В Армении в реанимационных отделениях практически нет свободных мест, конечно, есть 1-2 свободных места в больницах, и за счет этого нам удается разместить находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии граждан, число которых суммарно сегодня оставляет 650», – сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Армении Арсен Торосян, при этом добавив, что 44 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр напомнил, что за сутки в Армении подтверждено 593 новых случая коронавируса, число проведенных тестов при этом составило 2100. Торосян указал, что в процентном соотношении существенных изменений нет.

«К сожалению, от коронавируса за минувшие сутки скончались 6 пациентов, было зарегистрировано ещё 4 случая смерти пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, но смерть наступила из-за других болезней», – цитирует министра портал Рanorama.am

Торосян напомнил также, что, по положению на 2 июля, число случаев заражения коронавирусом в РА достигло 26658. От COVID-19 выздоровели в общей сложности 15036 пациентов, число случаев с летальным исходом составило 459.

По его словам, больничный фонд расширяется за счет областных медцентров: больницы Спитака и Мартуни обеспечиваются необходимым оборудованием.

«По положению на 9:00, 11 человек ожидают госпитализации в своих домах, состояние четверых оценивается как средней тяжести. Еще 80 человек ожидают перевозки из больниц в перепрофилированные центры для лечения коронавируса», – отметил министр, добавив: по этой части ситуация относительно стабильная.

Министр сообщил также: в странах с обязательным масочным режимом при соблюдении этого требования наблюдается стабилизация ситуации и снижение числа зараженных.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь отметил, что сегодня из международной прессы узнал, что глава одной из сверхразвитых стран, который в прошлом выступал против ношения масок, сегодня поменял свое мнение.

Minval.az