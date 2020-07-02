Внук президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова Керимгулы получил президентскую премию «Tуркмен Алтын асыры» с формулировкой «за вклад в обогащение национального искусства новыми произведениями, успешные выступления на праздничных мероприятиях, а также с учетом ходатайства комиссии по отбору победителей конкурса».

Керимгулы Бердымухамедов награжден золотой цепочкой и 3500 манатами ($1000). Юноша «известен в музыкальном мире не только как автор музыки ряда песен, тексты которых принадлежат президенту Гурбангулы Бердымухамедову».

Оказывается, на недавнем праздничном концерте в честь дня рождения главы государства он представил новые песни — Meniň ülkäm («Моя страна») и Toý waspy («Праздничная оса»), передает издание TurkmenPortal.

Керимгулы — самый известный из внуков Бердымухамедова. Он с детства часто появлялся с дедом перед телекамерами. Некоторое время аналитики предполагали, что президент рассматривает именно внука, а не сына Сердара как возможного преемника. При этом точно неизвестно, является Керимгулы сыном Сердара или одной из дочерей президента.

Сердар Бердымухамедов уже несколько лет занимает различные государственные посты. Жена (по некоторым данным, две жены) и дочери президента живут за рубежом и почти не появляются на публике. Гораздо более заметна активность сестер и племянников Бердымухамедова, которые занимаются бизнесом в Туркменистане.

В январе 2020 года журналисты издания TurkmenNews обнаружили Керимгулы Бердымухамедова и еще двух внуков президента, Огулбябека и Айгуль, в списках учеников Международной школы Ecolint в Женеве. В учебном заведении подтвердили подлинность списков, но отказались говорить, являются ли они актуальными (то есть учатся ли эти дети до сих пор). Анонимный источник TurkmenNews заявил, что дети учились в женевской школе, когда в том же городе проходил обучение Сердар Бердымухамедов (он в 2013 году завершил программу Женевского центра политики безопасности). Сейчас, по данным источника, внуки президента проживают в Ашхабаде.

Minval.az