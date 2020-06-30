Танкер с 85 тысячами тонн азербайджанской нефти для Беларуси прибыл в украинский порт «Южный».

«Танкер с азербайджанской нефтью объемом 85 тысяч тонн вчера вечером прибыл в порт «Южный» в Одесской области. Сегодня утром встал под разгрузку. Планируем, что 10-15 июля нефть уже будет на Мозырском НПЗ», — сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

Он также сообщил, что концерн продолжает работу по танкерным поставкам нефти для Белоруссии на июль.

На март текущего года Минск закупал у азербайджанской SOCAR около 250 тысяч тонн нефти с перевалкой в порту Одессы. Ранее председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков сообщал, что SOCAR в 2020 году может поставить в Беларусь до миллиона тонн нефти.

В настоящее время Беларусь диверсифицирует закупку сырья для двух своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге, Беларусь также работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на эти заводы.

Нефть поставляется по морю через порты в Клайпеде и Одессе. Из порта в Одессе поставка идет по трубе Одесса — Броды и далее по одной из веток магистрального нефтепровода «Дружба» — на НПЗ в Мозыре, из порта в Клайпеде — по железной дороге на НПЗ в Новополоцке.

С начала текущего года Минск, помимо Азербайджана, также закупал нефть из Норвегии, Саудовской Аравии и США.

Minval.az