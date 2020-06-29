Российский президент Владимир Путин на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ обсудил вопросы внутренней и внешней политики, а также интеграцию на постсоветском пространстве.

Об этом сообщили в Кремле.

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и др.

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