Россия с учетом риска появления второй волны коронавирусной инфекции готова поставлять на мировой рынок противовирусные препараты, тест-системы и вакцины.

Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на саммите «Глобальная цель — объединимся ради будущего».

«С первых дней Россия оказывает поддержку государствам Европы, Америки и Азии, международным институтам, в том числе ШОС, Евразийскому экономическому союзу и Всемирной организации здравоохранения. С учетом риска второй волны пандемии Россия готова поставлять на мировой рынок средства прямого противовирусного действия, в том числе препараты для терапии цитокинового шторма, тест-системы и вакцины», — сказал Мурашко.

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