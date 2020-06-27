Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал власти страны максимально приблизить вступление в Евросоюз.

На странице в Facebook экс-президент вспомнил о подписанном шесть лет назад Соглашении об ассоциации с Евросоюзом и назвал договор фундаментом евроинтеграции Украины.

«Никому не позволено пересмотреть и, не дай Бог, отвлечь Украину с выбранного курса и вернуть украинский народ в московское стойло», — сравнил экс-президент возможные пути развития страны.

Он обвинил нынешнее руководство страны в том, что они «громко декларируют приверженность евроинтеграционному курсу» без реальных дел.

Minval.az