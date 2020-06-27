Суверенитет — это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нынешнему и позволит следующим поколениям оставаться белорусами.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время бала выпускников высших учебных заведений, передает БЕЛТА.

Он пожелал молодежи сберечь Беларусь и оставаться на своей земле. «Это позволит самим принимать решения в своей жизни и жизни страны, а не оглядываться по сторонам и думать, что скажут или, еще хуже, укажут с Востока или Запада. Не поклоняться всему иностранному, не подражать чужим традициям, а самим стать образцом, на который захотят равняться другие страны и народы», — сказал он, призвав выпускников сохранять традиции.

Лукашенко при этом направил письменное поздравление с Днем молодежи, в котором он порассуждал о юности.

«Время первой влюбленности, обретения настоящих друзей, выбора профессии и жизненных приоритетов. Вы родились и выросли в независимой Беларуси, которая создавалась и строилась как государство, где люди сильны мудростью и единством, опираются на закон и справедливость, ценят мир, уважают свою историю и опыт предыдущих поколений».

Minval.az