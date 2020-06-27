Акция с требованием легализовать использование марихуаны в медицинских целях проходит возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы подчеркиваем, что бездействие и игнорирование потребностей и прав пациентов, в частности в лечении препаратами на основе каннабиса, противоречит как нормам Конституции, так и фундаментальным правам человека», — заявили организаторы мероприятия.

Участие в акции принимают около 100 человек. Они призывают главу государства, правительство и депутатов Верховной Рады принять меры для обеспечения доступа пациентов к лечению препаратами, содержащими каннабиноиды.

Первой за использование марихуаны в медицинских целях на Украине выступила бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Она отмечала, что каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний, а его использование в медицине с определенными оговорками — «нормальная мировая практика».

В министерстве здравоохранения Украины допускали, что в парламенте могут рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Minval.az