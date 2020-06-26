СБУ заявляет о задержании в Одессе неонацистов, которые пытались поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции, сообщает пресс-центр спецслужбы в пятницу, 26 июня.

«Двое неонацистов планировали совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя. К координации деятельности структуры следователи СБУ обоснованно подозревают представителей спецслужб РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что двух мужчин задержали ночью при попытке поджога мечети при помощи двух бутылок с зажигательной смесью.

«СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ», — говорится в сообщении.

В ходе обысков у задержанных изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с «доказательствами планирования террористического акта».

Фигуранты дела задержаны, им сообщено о подозрении.



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