У лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко будет возможность отдельно пообщаться, если белорусский президент приедет на церемонию открытия мемориала советскому солдату во Ржев 30 июня.

Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, у них будет возможность отдельно пообщаться», — сказал Песков.

Ранее глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что Лукашенко, скорее всего, примет приглашение Путина посетить 30 июня Тверскую область. Песков также говорил, что возможность визита прорабатывается. Также, по словам белорусского министра, там пройдет двусторонняя встреча.

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