Грайр Товмасян более не является председателем Конституционного суда (КС) Армении в связи с вступлением в силу изменений в Конституцию, принятых парламентом страны 22 июня, написал в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

«Начиная с этого момента, Грайр Товмасян не является председателем Конституционного суда, а Феликс Тохян, Грант Назарян и Альвина Гюлумян не являются членами или судьями Конституционного суда», — заявил Пашинян.

22 июня парламент Армении на внеочередном заседании принял в двух чтениях проект конституционных изменений, предполагающий прекращение полномочий судей Конституционного суда и смещение с должности председателя КС.

Проект поправок, которым предусматривается смещение председателя КС Грайра Товмасяна, был представлен правящей фракцией «Мой шаг». Власти Армении добиваются его отставки после того, как в сентябре 2019 года КС признал неправомочным арест экс-президента Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в ходе событий в марте 2008 года.

В минувший понедельник также были приняты поправки в закон «Об уставе парламента», которыми утверждается, что принятые конституционные изменения вступают в силу после объявления об этом председателем парламента.

25 июня спикер парламента Армения Арарат Мирзоян опубликовал принятые поправки в Конституцию в официальном бюллетене парламента. Тем самым они вступают в силу 26 июня.

После вступления поправок в силу прекращаются полномочия судей Конституционного суда Алвины Гюлумян, Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а также председателя Конституционного суда Товмасяна, который останется лишь членом КС Армении.

Minval.az