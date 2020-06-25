Запрет на международное регулярное авиасообщение, введенный из-за пандемии коронавируса, будет действовать в Грузии до 31 июля, сообщило Агентство гражданской авиации страны.

Агентство уже несколько раз продлевало введенные в конце марта ограничения, в последний раз — до 30 июня.

«Ограничения на осуществление международного регулярного авиасообщения продлены и действуют до 31 июля 2020 года включительно», — говорится в заявлении Агентства.

Ведомство сообщает, что соответствующая информация уже предоставлена всем авиакомпаниям.

Minval.az