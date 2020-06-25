Политолог Сергей Хрущев, сын бывшего Генсекретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, покончил с собой. О подробностях его смерти сообщает The New York Times.

Отмечается, что его тело было найдено с огнестрельным ранением в голову. По данным полиции, очевидных признаков следов насилия не обнаружено.

О смерти Хрущева-младшего сообщалось еще 18 июня, но тогда не поступало информации о самоубийстве.

Сергей Хрущев имел российское и американское гражданство — в 1991 году известного ученого и публициста пригласили в университет Брауна для чтения лекций по истории холодной войны. Впоследствии он остался жить в США.

В СССР Хрущев-младший занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет, участвовал в создании систем приземления космических кораблей.

Minval.az