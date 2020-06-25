Сегодня в ходе заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к росту темпов распространения коронавируса, отметив, что они прогнозировали ранее, что число зараженных может достичь 60-100 тысяч.

Премьер-министр поинтересовался у министра здравоохранения Арсена Торосяна, насколько новые цифры укладываются в рамки прогнозированных и насколько они возросли.

Глава Минздрава Арсен Торонян отметил, что число носителей инфекции меньше 100 тысяч, однако число активных носителей вируса сложно посчитать.

«Среди молодежи распространенность выявленных случаев небольшая, чем старше возраст, тем больше темп распространения», — цитирует Торосяна портал «Айсор».

Он сообщил, что в Ванадзоре в течение двух недель темпы распространения выросли, а Ереван, похоже, стал одним большим очагом коронавируса, хотя больших вспышек в последнее время нет.

«Можно сказать, что вирус повсюду, и мы должны защищаться от него, соблюдая правила», — заявил Арсен Торосян.

Премьер сообщил, что вчера встречался с представителями Всемирной организации здравоохранения и констатировали, что соблюдение трех правил – ношение масок, дезинфекция рук и соблюдение социальной дистанции – продемонстрировали свою эффективность в мире.

Minval.az