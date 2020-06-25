Вчера сотрудники российской контрразведки предотвратили серьёзный инцидент во время проведения парада Победы.
Об этом сообщает Telegram-канал 112.
В последний момент по требованию контрразведчиков из парадного расчёта в резерв вывели солдата-срочника военной части номер 61899 Никиту Игоревича Е.
Что замышлял молодой человек, остаётся неизвестным. Однако контрразведчики не зря остерегались его – попав в резерв, солдат автоматом разбил стёкла машины ФСО. Никто из сотрудников не пострадал.
На дальнейшие вопросы, собирался ли он устраивать что-либо на Красной площади сегодня, отвечать Никита не стал.
Молодой человек задержан. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.