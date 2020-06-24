Несмотря на жару, нельзя снимать или носить маску на подбородке, потому что это может привести к массовому нарушению санитарно-эпидемиологического режима, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста анестезиолога-реаниматолога минздрава РФ Игоря Молчанова.

«В городах с их большой плотностью населения и его миграцией, неразумное поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, в том числе масочного и перчаточного», — сказал Молчанов.

Врач подчеркнул, что «состояние благодушия от ослабления режима» очень опасно.

Молчанов также считает необходимым соблюдать социальную дистанцию и по возможности не посещать массовые мероприятия.

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